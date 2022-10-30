Вашингтон, 30 октября, 2022, 05:18 — ИА Регнум. Волну критики в свой адрес вызвал президент США Джозеф Байден из-за упоминания 54 штатов в США вместо реальных 50-ти. Об этом 29 октября сообщает телеканал Fox News.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Джо Байден

Казус произошёл во время выступления американского лидера в Пенсильвании. Байден перечислял успехи своей партии в сфере защиты закона о бесплатном медобслуживании, который в США часто называют Obamacare. По словам президента США, благодаря этому закону демократы получили большинство мест в Конгрессе на промежуточных выборах в 2018 году.

«Мы побывали в 54 штатах», — неожиданно для всех присутствующих заявил Байден.

Оговорка главы Белого дома вызвала шок у многих американцев и волну критики и насмешек со стороны его противников.

«Джо Байден сказал, что побывал в 54 штатах. Иисус, помоги нам всем», — так отреагировал на слова президента США американский комик Терренс Уильямс.

Актер и режиссер Роб Шнайдер выразил надежду, что следующим шагом Байдена будет пояснение, как он смог набрать 81 млн голосов в свою пользу на президентских выборах в 2020 году. Руководитель политического портала RealClearPolitics Том Беван вспомнил о57 штатах, которые в своё время «насчитал», оговорившись, экс-президент и бывший шеф Байдена Барак Обама, и саркастически констатировал, что с 2008 года США потеряли три штата.

Напомним, президент США Байден возглавил США по итогам президентских выборов 2020 года, он стал самым пожилым главой Белого дома в истории страны. В этом году Байдену исполняется 80 лет.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что американский лидер Байден после выступления в Пенсильвании сделал вид, что хочет прыгнуть со сцены и предложил людям поймать его, как это происходит на рок-концертах.