Лондон, , 05:21 — REGNUM Великобритания находится в уязвимом положении в случае гипотетического удара российских ракет большой дальности. Такую оценку дал отставной маршал британской авиации Эдвард Стрингер, передаёт 29 октября The Daily Telegraph.

Великобритания Иван Шилов © ИА REGNUM

Стрингер сообщил, что в Британии ограничены возможности вооружённых сил при отсутствии системы противовоздушной обороны большой дальности. Защитить Лондон от атаки можно с помощью размещения в Темзе эсминца Тип 45, который будет оснащён ракетами Sea Viper.

Отставной маршал отметил, что спецоперация России на территории бывш. УССР показала Западу, что ядерное оружие осталось после завершения холодной войны.