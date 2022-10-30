Сеул, , 04:48 — REGNUM До 151 человека возросло количество погибших в результате давки при праздновании Хэллоуина в районе Итхэвон в Сеуле. Об этом 30 октября сообщило агентство Yonhap.

Сеул

Согласно последним данным по состоянию на 10:14 по местному времени (04:14 мск) число жертв давки составило 151 человек, пострадали 82 человека. Среди погибших 97 женщин и 54 мужчины. Кроме того, сообщается о гибели 19 иностранных граждан.

Также, по данным местных властей, было получено более 350 заявок о пропавших без вести гражданах. Все заявления были переданы в полицию Сеула. Место происшествия оцеплено, сотрудники полиции и экстренных служб устанавливают причину и обстоятельства трагедии.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что президент Южной Кореи Юн Сок Ёль объявил национальный траур в связи с гибелью людей в результате давки в Сеуле.

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