Москва, , 04:50 — REGNUM Русская православная церковь (РПЦ) выразила поддержку запрета пропаганды ЛГБТ. Об этом 29 октября заявил заместитель председателя синодального отдела по взаимоотношениям церкви с общественностью и средствами массовой информации Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе в эфире телеканала «Россия 24».

В храме Алексей Колчин © ИА REGNUM

По словам Кипшидзе, церковь всегда выступала за запрет ЛГБТ-повестки в публичном пространстве, а также за запрет того, что пропагандирует грех.

«Грех не эксклюзивен, нет более важных и менее важных грехов: любой грех травмирует общественное сознание. Поэтому пропагандировать его мы считаем совершенно неприемлемым, если мы хотим создать общество, в основе которого лежат подлинные ценности: брака, семьи, верности, жертвенного служения, патриотизма», — отметил Кипшидзе. Он добавил, что принятие законопроекта этим целям соответствует.

Напомним, что Государственная дума приняла проект закона о запрете пропаганды ЛГБТ в первом чтении. Документ также включает введение штрафов за подобную пропаганду.