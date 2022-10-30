Сеул, , 04:26 — REGNUM Национальный траур объявил в связи с массовой гибелью людей в давке в Сеуле президент Южной Кореи Юн Сок Ёль. Об этом 30 октября сообщает агентство Yonhap.

Юн Сок Ёль Верховная прокуратура Республики Корея

В связи с трагедией в Сеуле, приведшей к гибели 149 человек, президент Южной Кореи объявил в стране национальный траур. Глава государства выразил соболезнования родным и близким погибших в массовой давке в районе Итхэвон.

Юн Сок Ёль созвал экстренное совещание в связи с трагедией, где поручил чиновникам приложить все возможные усилия по расследованию причин и обстоятельств трагедии.

Кроме того, сообщается, что мэр Сеула О Се Хун, который на момент трагедии находился с визитом в Европе, принял решение о возвращении домой. В ближайшее время все клубы, кафе и другие заведения в районе массовой давки будут проверены на соблюдение правил безопасности.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что власти Сеула приняли 270 заявлений о пропавших без вести во время давки при праздновании Хэллоуина в Сеуле.

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