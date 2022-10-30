Москва, , 04:28 — REGNUM В ООН прогнозируют, что российский ВВП в 2023 году может возрасти на 1,3%. Это следует из октябрьского отчета конференции ООН по торговле и развитию.

Рубли. Рост ВВП Дарья Антонова © ИА REGNUM

При этом по итогам 2022 года ВВП России сократится на 7,4%. В отчете отмечают, что страны G20 в 2023 году продолжат восстановление своей экономики. Разрыв показателей ВВП Российской Федерации связали с влиянием специальной военной операции на экономику страны.

Там же добавили, что ещё предстоит оценить влияние санкций, введённых после 24 февраля 2022 года. Эффект от действия уже зафиксирован, но их влияние должны остро ощутить в конце 2022 года, когда компании исчерпают свои импортируемые товарно-материальные запасы.