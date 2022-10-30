Сеул, 30 октября, 2022, 03:46 — ИА Регнум. Как минимум 270 заявлений о пропавших без вести во время массовой давки при праздновании Хэллоуина получили власти Сеула. Об этом 30 октября сообщает агентство Yonhap.

(сс) parkyongjoo Центр неотложной медицинской помощи Национального медицинского центра Сеула, Южная Корея

Трагедия произошла в районе Итхэвон вечером 30 октября. По последним данным, в результате массовой давки погибли 149 человек, в том числе два иностранных гражданина, пострадали 76 человек, среди них 15 иностранцев.

Местные власти сообщили, что получают заявки о пропавших без вести людях в связи с трагедией в Итхэвоне и передают их полиции. По состоянию на 07:00 по местному времени (01:00 мск) получено 270 заявлений.

На настоящий момент улицы в районе трагедии оцеплены полицией, на месте происшествия работают сотрудники полиции и пожарной службы. Идёт расследование причин и обстоятельств трагедии.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в результате давки в Сейле погибли два иностранца, ещё 15 пострадали. Посольство России в Сеуле не располагает данными о гражданстве погибших и пострадавших в результате трагедии. Уточняется, что обращений в посольство РФ в связи с давкой в Сеуле не поступало.