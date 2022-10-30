Власти Сеула получили 270 заявлений о пропавших без вести при давке
Сеул, 30 октября, 2022, 03:46 — ИА Регнум. Как минимум 270 заявлений о пропавших без вести во время массовой давки при праздновании Хэллоуина получили власти Сеула. Об этом 30 октября сообщает агентство Yonhap.
Трагедия произошла в районе Итхэвон вечером 30 октября. По последним данным, в результате массовой давки погибли 149 человек, в том числе два иностранных гражданина, пострадали 76 человек, среди них 15 иностранцев.
Местные власти сообщили, что получают заявки о пропавших без вести людях в связи с трагедией в Итхэвоне и передают их полиции. По состоянию на 07:00 по местному времени (01:00 мск) получено 270 заявлений.
На настоящий момент улицы в районе трагедии оцеплены полицией, на месте происшествия работают сотрудники полиции и пожарной службы. Идёт расследование причин и обстоятельств трагедии.
Ранее ИА REGNUM сообщало, что в результате давки в Сейле погибли два иностранца, ещё 15 пострадали. Посольство России в Сеуле не располагает данными о гражданстве погибших и пострадавших в результате трагедии. Уточняется, что обращений в посольство РФ в связи с давкой в Сеуле не поступало.