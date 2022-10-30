Нижний Новгород, , 03:32 — REGNUM Компания по производству спецавтомобилей «Швабе-СпецАвто» наладила линию по сборке бронированных автомобилей «скорой помощи» в Нижегородской области. Об этом сообщили в региональном правительстве.

Дежурные медики Марина Каширская © ИА REGNUM

Отмечается, что такие автомобили способны выдержать осколочные попадания и одиночные выстрелы из огнестрельного оружия.

По словам заместителя губернатора Андрея Саносяна, новые спецмашины позволят надёжно защитить медицинских работников и их пациентов на территориях, «где особенно неспокойно».

В свою очередь руководитель нижегородской Корпорации развития Игорь Ищенко подчеркнул, что машины «скорой помощи» будут сходить с конвейера укомплектованными всем необходимым медицинским оборудованием.