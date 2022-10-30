Нижний Новгород, , 03:25 — REGNUM Власти Нижегородской области обещают выделить из региональной казны более 1,3 млрд рублей на повышение заработных плат бюджетникам. Об этом сообщили в правительстве региона.

Зарплата Pixabay.com

Депутаты нижегородского законодательного собрания уже одобрили внесение соответствующих поправок в бюджет.

Зарплаты планируют поднять врачам, учителям, воспитателям детских садов, работникам культуры и дополнительного образования.

Также региональные власти намерены направить дополнительные 680 млн рублей на ежемесячные выплаты на детей от трёх до семи лет, 500 млн рублей — на оказание поддержки мобилизованным нижегородцам и их семьям, 400 млн рублей — на льготы по лекарствам.

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