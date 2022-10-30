Сеул, , 03:22 — REGNUM Как минимум два иностранца погибли, ещё 15 пострадали в результате давки во время мероприятия по случаю Хэллоуина в столице Южной Кореи Сеуле. Об этом 30 октября сообщил журналистам начальник пожарного управления округа Ёнсан, Чхве Сон Бом на специальном брифинге.

Жители Сеула. Южная Корея Whoisgalt

По данным на 06:00 по местному времени (00:00 мск) в массовой давке по случаю Хэллоуина в районе Итхэвон в Сеуле погибли 149 человек, пострадали 76. Среди погибших есть двое иностранных граждан, ещё 15 иностранцев получили травмы.

Информация о гражданстве погибших и пострадавших пока не поступала. В посольстве России в Сеуле уточнили, что не располагают информацией о том, есть ли среди жертв давки российские граждане. При этом отмечается, что никто из граждан РФ не обращался в посольство в связи с трагедией в Сеуле.

По данным пожарной службы Сеула, трёхэтапный поиск пострадавших уже завершён, но заявления о пропаже граждан ещё принимаются местными властями. Уточняется, что большинство жертв давки — в возрасте от десяти до 30 лет.

Давка в толпе началась примерно с 22:22 по местному времени (16:22 мск). Как пояснили в пожарной службе Сеула, трагедия произошла в переулке, соединяющем центральную улицу района Итхэвон с дорогой, где расположено множество популярных ресторанов и кафе. Отличие переулка в том, что покрытие на дороге там неровное, а сам переулок спускается вниз и сужается. Кроме того, по словам очевидцев, на дороге была разлита какая-то жидкость и валялся мусор. Предполагается, что люди в давке могли споткнуться и упасть при напоре толпы сзади.

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