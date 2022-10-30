Лондон, 30 октября, 2022, 03:48 — ИА Регнум. В Великобритании призвали в срочном порядке провести расследование по взлому телефона экс премьер-министра Лиз Трасс. С призывами к таким действиям сталкивается британское правительство, передаёт в субботу, 29 октября, Sky News.

Иван Шилов ИА REGNUM Лиз Трасс

По словам главы Специального комитета по обороне Тобиаса Эллвуда, есть «постоянная угроза со стороны России, они становятся все лучше и лучше в этих кибератаках и взломах». Он добавил, что правительство принимает самые строгие меры для недопущения этого.

Либерал-демократы призвали к срочному расследованию взлома. Они сообщили, что обвинения вызывают «серьезные вопросы» к бывшему премьеру Великобритании Борису Джонсону.

По сообщениям британских СМИ, взлом телефона осуществили российские хакеры. В результате кибератак получены секретные детали о переговорах с союзниками страны. Там же уточняют, что взлом произошёл ещё летом 2022 года, но Борис Джонсон, действующий тогда премьер-министр, скрыл эту информацию.