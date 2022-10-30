Москва, , 02:50 — REGNUM Уведомление об обеспокоенности касательно обеспечения безопасности движения торговых судов в Чёрном море направила российская сторона координатору ООН в Совместном координационном центре (СКЦ) в Стамбуле адмиралу Амиру Абдулле. Об этом сказано в распространённом 30 октября заявлении представителя ООН в СКЦ в Стамбуле Исмини Паллы.

Зерно Александр Погожев © ИА REGNUM

«Координатор ООН в «черноморской инициативе» Амир Абдулла получил сегодня уведомление от делегации Российской Федерации в СКЦ о ее обеспокоенностях относительно безопасности движения торговых судов в рамках Черноморской инициативы», — указано в заявлении.

Отмечается также, что Амир Абдулла сообщил полученную от России информацию делегациям Анкары и Киева в СКЦ.

Кроме того, в заявлении Паллы уточняется, что СКЦ «рассматривает последние события, анализирует влияние на операции и обсуждает дальнейшие шаги».

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в СКЦ в Стамбуле сообщили об отсутствии договорённости о движении торговых судов в рамках четырёхсторонней зерновой сделки на 30 октября в связи с решением России о приостановке своего участия в соглашении. Москва заявила о приостановке своего участия в зерновой сделке в связи с атакой со стороны ВСУ на корабли Черноморского флота и гражданские суда в Севастополе.

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