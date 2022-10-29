Донецк, 30 октября, 2022, 02:54 — ИА Регнум. Вооружённые силы бывш. УССР продолжили обстрел Горловки в Донецкой Народной Республики. Об этом 30 октября сообщили в телеграм-канале представительства Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями бывш. УССР.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

«Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ по направлениям: 00:30 — н. п. Курдюмовка — н. п. Горловка (Никитовский р-н): выпущено пять снарядов калибром 155 мм», — сказано в сообщении.

Там же отметили, что ВСУ обстреляли город Донецк по направлению от населённого пункта Нетайлово. По данному направлению было выпущено четыре снаряда калибром 155 мм.

Отметим, что ВСУ ранее осуществили обстрел Горловки. Выпустили девять снарядов по направлению Курдюмовка — населенный пункт Горловка