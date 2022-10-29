Сан-Франциско, США, 30 октября, 2022, 02:13 — ИА Регнум. Увольнение сотрудников Twitter запланировал начать до наступления ноября американский предприниматель и миллиардер Илон Маск. Об этом 29 октября сообщает New York Times.

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Издание уточняет со ссылкой на четырёх человек, близко знакомых с ситуацией, что увольнения начнутся уже с 30 октября. При этом отмечается, что некоторых менеджеров якобы попросили подготовить списки сотрудников для сокращения. При этом информация о том, сколько из 7500 сотрудников Twitter будут уволены, не уточняется.

«Увольнения в Twitter будут происходить до 1 ноября — даты, когда сотрудники должны были получить гранты в виде акций в качестве части их компенсаций», — поясняется в публикации. Таким образом Маск сможет избежать дополнительных расходов.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что сотрудникам Twitter указали распечатать копии недавно написанного ими кода в качестве доказательства их востребованности на фоне слухов о массовых увольнениях.