Сеул, , 02:15 — REGNUM Жертвами давки в Южной Корее в Сеуле на мероприятиях по случаю празднования Хэллоуина стали 149 человек. Об этом сообщил начальник пожарной станции Йонсан Чхве Сон Бум, передаёт YTN.

Сеул Ian Muttoo

Как сообщают в Корее, на фестивале в Сеуле было большое скопление людей. Падение граждан стало несчастным случаем, которое привело к жертвам. На 06:00 по местному времени число погибших составило 149 человек. Более 150 человек пострадали от давки.

Жертвами в основном стали подростки и молодежь. Среди погибших есть двое иностранцев. К месту происшествия направили 14 бригад скорой помощи. На месте также работали 507 пожарных и 1100 полицейских.

Специалисты устанавливают обстоятельства и причины давки.

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