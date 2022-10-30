Стамбул, Турция, , 01:46 — REGNUM Договорённость о движении судов в Чёрном море в рамках зерновой сделки не была достигнута после решения России о приостановке своего участия в соглашении. Об этом 30 октября сказано в опубликованном заявлении представителя ООН в Совместном координационном центре (СКЦ) в Стамбуле Исмини Паллы.

Вывоз зерна с Украины Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«Совместное соглашение в СКЦ по движению входящих и выходящих судов 30 октября не достигнуто», — указано в документе.

По данным представительства ООН в СКЦ, накануне, 29 октября, по гуманитарному «зерновому коридору» в Чёрном море прошли девять судов. Пять судом прошли из портов на территории б. УССР в Турцию, четыре — в обратном направлении. Более десяти судов ожидают решение войти в коридор.

Напомним, Россия приостановила на неопределённый срок реализацию зерновой сделки в связи с массированной атакой ВСУ под прикрытием гуманитарного коридора с использованием беспилотных аппаратов по кораблям и инфраструктуре Черноморского флота России в Севастополе.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что постпред России при ООН Василий Небензя назвал гуманитарный коридор, по которому вывозилось зерно и продовольствие с территории б. УССР прикрытием атаки ВСУ на Севастополь.

Читайте ранее в этом сюжете: Небензя назвал гуманитарный коридор для зерна прикрытием атаки на ЧФ