Киев, 30 октября, 2022, 01:47 — ИА Регнум. На территории четырёх регионов бывш. УССР объявили воздушную тревогу. Это следует из данных онлайн-карты воздушных тревог минцифры бывш. УССР.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Воздушная тревога. Киевский режим

Воздушная тревога была объявлена на территории Харьковской, Николаевской, Днепропетровской и Сумской областях.

Вскоре в некоторых областях тревога была отменена. На данный момент она действует на территории Харьковской области.