Москва, 30 октября, 2022, 01:14 — ИА Регнум. Требование об ограничении доступа к домену t. me, принадлежащему мессенджеру Telegram, Генпрокуратурой не направлялось. Об этом 30 октября сообщили журналистам в пресс-службе ведомства.

Иван Шилов ИА REGNUM Telegram

«Генеральная прокуратура России не требовала ограничить доступ к домену t. me», — уточнили в ведомстве.

Напомним, накануне из данных сервиса Роскомнадзора, предназначенных для блокировки ограничения доступа к сайтам, или к страницам сайтов в интернете, стало известно о блокировке доступа к домену t. me, принадлежащему мессенджеру Telegram. Позднее Домен Telegram t. me исчез из реестра ограниченных Роскомнадзором ресурсов, но остался недоступным.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Роскомнадзор опроверг возможность блокировки мессенджера Telegram на территории России.