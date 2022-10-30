Вашингтон, , 01:15 — REGNUM Президент США Джо Байден посетил избирательный участок и досрочно проголосовал на выборах в Конгресс. Об этом сообщили в Белом доме.

Джо Байден Gage Skidmore

Байден прибыл на избирательный участок (штат Делавэр) совместно с 18-летней внучкой Натали. В этом году она голосует в первый раз. Президент принял участие в досрочном голосовании на промежуточных выборах в Конгресс.

Отметим, что выборы в Конгресс пройдут 8 ноября. Тогда выберут 435 членов Палаты представителей и треть сенаторов.