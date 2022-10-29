Москва, 30 октября, 2022, 00:49 — ИА Регнум. Блокировку мессенджера Telegram на территории России исключил на территории России Роскомнадзор. Об этом 30 октября сообщалось в телеграм-канале ведомства.

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«В связи с появившейся информацией об ограничении доступа к ресурсу Telegram сообщаем, что блокировка данной социальной сети в настоящее время на территории России исключена», — говорится в сообщении ведомства.

Напомним, на ресурсе Роскомнадзора, предназначенного для проверки ограничения доступа к сайтам, появилась информация об ограничении доступа к домену t. me, принадлежащему Telegram.

Основанием для блокировки домена была указана статья 15.3 Федерального закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации».

Ранее ИА REGNUM сообщало, что домен Telegram t. me исчез из реестра ограниченных Роскомнадзором ресурсов, но остаётся недоступным.