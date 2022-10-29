Вашингтон, 30 октября, 2022, 00:50 — ИА Регнум. Президент Соединённых Штатов Америки Джо Байден назвал решение Москвы приостановить зерновую сделку «возмутительным». Комментарий президента по этому решения прозвучал в эфире Fox News.

Whitehouse.gov Джо Байден

«Это просто возмутительно», — считает президент США. Байден добавил, что такая мера, принятая Россией, лишь увеличит голод. По мнению президента, для принятия такого решения нет причин.

Белый дом также дал оценку действий России. Руководитель пресс-службы Совета национальной безопасности Белого дома Эйдриенн Уотсон заявил, что Москва решила приостановить зерновую сделку, чтобы использовать продовольствие как оружие.