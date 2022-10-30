Санкт-Петербург, , 00:31 — REGNUM Белый дом дал оценку приостановки зерновой сделки. В Вашингтоне считают, что продовольствие используют как оружие. Об этом 29 октября заявил руководитель пресс-службы Совета национальной безопасности Белого дома Эйдриенн Уотсон, передаёт Agence France-Presse.

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По мнению Белого дома, такое действие непосредственно влияет на нуждающиеся страны и мировые цены на продукты. Приостановка зерновой сделки к тому же усугубляет ситуацию с гуманитарным кризисом.

По словам Эйдриенн Уотсон, то, что Россия решила приостановить зерновую сделку является «предлогом для того, чтобы использовать продовольствие в качестве оружия».

Напомним, что Россия решила приостановить участие в зерновой сделке. Это произошло после проведения 29 октября 2022 года террористического акта против кораблей Черноморского флота, организованного киевским режимом при участии британских специалистов.

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