Санкт-Петербург, 30 октября, 2022, 00:31 — ИА Регнум. Белый дом дал оценку приостановки «зерновой сделки». В Вашингтоне считают, что продовольствие используют как оружие. Об этом 29 октября заявил руководитель пресс-службы Совета национальной безопасности Белого дома Эйдриенн Уотсон, передаёт Agence France-Presse.

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По мнению Белого дома, такое действие непосредственно влияет на нуждающиеся страны и мировые цены на продукты. Приостановка «зерновой сделки» к тому же усугубляет ситуацию с гуманитарным кризисом.

По словам Эйдриенн Уотсон, то, что Россия решила приостановить «зерновую сделку» является «предлогом для того, чтобы использовать продовольствие в качестве оружия».

Напомним, что Россия решила приостановить участие в «зерновой сделке». Это произошло после проведения 29 октября 2022 года террористического акта против кораблей Черноморского флота, организованного киевским режимом при участии британских специалистов.