Москва, 30 октября, 2022, 00:29 — ИА Регнум. Домен Telegram t. me исчез из реестра ограниченных Роскомнадзором ресурсов, но остаётся недоступным. Информацию проверил 30 октября корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Телеграм

Доступ к домену коротких ссылок мессенджера Telegram t. me был приостановлен Роскомнадзором 29 октября по требованию Генпрокуратуры России. При этом причина блокировки домена не называлась, но в качестве основания для его внесения в реестр Роскомнадзора статья 15.3 Федерального закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации».

Статья регламентирует ограничение доступа к информации, содержащей призывы к массовым беспорядкам и участию в несанкционированных акциях, экстремизму, а также к недостоверной общественно значимой информации, распространяемой под видом достоверных сообщений.