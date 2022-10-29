Донецк, , 23:53 — REGNUM Город Горловка в Донецкой Народной Республике (ДНР) вновь обстреляли боевики ВСУ. Об этом 29 октября сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

ВСУ Иван Шилов © ИА REGNUM

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 22:13 — населенный пункт Курдюмовка — населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено четыре снаряда калибра 155 мм; 22:35 — населенный пункт Курдюмовка — населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено пять снарядов калибра 155 мм», — говорится в сообщении.

О жертвах и пострадавших не сообщается.

Как передавало ИА REGNUM, 29 октября представительство ДНР в СЦКК сообщило, что киевские боевики обстреляли Донецк и Горловку.