Рим, , 23:51 — REGNUM Ситуация на Запорожской АЭС «хрупкая и опасная», заявил генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси.

Рафаэль Гросси (сс) Dean Calma. IAEA

«Перебои с внешним электроснабжением и обстрелы происходят очень часто, и это представляет собой неприемлемую опасность: сбой электропитания может нарушить процесс охлаждения, увеличивая вероятность расплавления активной зоны реактора», — сказал он в интервью итальянскому агентству Nova.

Гросси также отметил, что «попросил создать зону безопасности» вокруг Запорожской АЭС.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что в Энергодаре боевиками ВСУ предпринята попытка высадки десанта в районе Запорожской АЭС.

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