Рим, 29 октября 2022, 23:51 — REGNUM Ситуация на Запорожской АЭС «хрупкая и опасная», заявил генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси.
Гросси также отметил, что «попросил создать зону безопасности» вокруг Запорожской АЭС.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что в Энергодаре боевиками ВСУ предпринята попытка высадки десанта в районе Запорожской АЭС.
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