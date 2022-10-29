Варшава, , 23:49 — REGNUM Плацдарм для вторжения и захвата своих «исторических земель» на территории бывшей УССР якобы готовит Польша. Об этом пишет бельгийский портал Modern Diplomacy.

Польша Иван Шилов © ИА REGNUM

«План партии «Право и справедливость» — возродить Республику Польша в границах «исторических земель», — похоже, оформился задолго до российской военной операции (на территории бывшей УССР)», — отмечается в материале.

Авторы статьи считают, что в случае захвата территорий Варшава попытается провести референдум о вхождении в состав Польши.

По замыслу польских властей, к тому моменту ВСУ уже будут разбиты, говорится в статье.