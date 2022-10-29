Москва, 29 октября, 2022, 23:29 — ИА Регнум. Роскомнадзор ограничил доступ к домену коротких ссылок t. me, который принадлежит Telegram, следует из данных сервиса ведомства для проверки ограничений доступа к сайтам.

Telegram

Причина блокировки пока неизвестна. Основанием для внесения в реестр указывается статья 15.3 Федерального закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации».

Доступ к домену был ограничен по требованию Генеральной прокуратуры.