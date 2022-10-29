ВСУ выпустили 12 снарядов из РСЗО HIMARS по Антоновскому мосту в Херсоне
Херсон, 29 октября, 2022, 23:16 — ИА Регнум. Киевские каратели обстреляли из реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS Антоновский мост в Херсоне, сообщили 29 октября в экстренных службах Херсонской области.
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РСЗО HIMARS
«В 21:13 (совпадает с мск) обстреляли район Антоновского моста, выпустив 12 ракет HIMARS, девять ракет сбили; к сожалению, три ракеты упали в районе Антоновского моста», — сообщили в экстренных службах.
Информация о пострадавших и разрушениях уточняется.