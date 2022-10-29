Брюссель, , 22:56 — REGNUM Воздерживаться от односторонних действий, которые могут поставить под угрозу зерновую сделку, должны все стороны. Об этом 29 октября представитель Еврокомиссии (ЕК) Набила Массрали сказала РИА Новости.

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По ее словам, представители Еврокомиссии, которые поддерживают усилия ООН по сохранению соглашения, видели сообщения из РФ о приостановке участия в «зерновой инициативе».

«Все стороны должны воздерживаться от любых односторонних действий», — сказала она.

Как передавало ИА REGNUM, 29 октября официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что в мировой стабильности и продовольственной безопасности киевский режим не заинтересован.