Донецк, , 22:42 — REGNUM Города Донецк и Горловка в Донецкой Народной Республике (ДНР) вновь обстреляли боевики ВСУ. Об этом 29 октября сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

Солдат ВСУ (сс) Ministry of Defense of Ukraine

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 21:23 — населенный пункт Нетайлово — город Донецк (Киевский район): выпущено три снаряда калибра 155 мм. 21:30 — населенный пункт Дружба — город Горловка (Никитовский район): выпущено семь снарядов калибра 152 мм», — говорится в сообщении.

О жертвах и пострадавших не сообщается.

Как передавало ИА REGNUM, 29 октября представительство ДНР в СЦКК сообщило, что киевские боевики выпустили по Горловке еще восемь снарядов.