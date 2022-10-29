Москва, 29 октября, 2022, 22:42 — ИА Регнум. Гуманитарный коридор, по которому вывозилось зерно и продовольствие с территории б. УССР, использовался для прикрытия атаки на Севастополь, заявил постпред России при ООН Василий Небензя.

Иван Шилов ИА REGNUM Василий Небензя

«Атака прикрывалась безопасными коридорами, предназначенными для реализации так называемой черноморской инициативы», — говорится в письме постпреда генеральному секретарю ООН Антониу Гутеррешу.

Он напомнил, что подвергшиеся атаке корабли и портовая инфраструктура Севастополя обеспечивала работу гумкоридора для вывоза продовольствия.

Как передавало ИА REGNUM, 29 октября официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков рассказал на брифинге, что специалисты британских ВМС, которые готовили боевиков 73-го специального центра морских операций для попытки совершения терактов в Севастополе, причастны к совершению подрывов на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2».

Читайте также: Россия запросила заседание СБ ООН после атаки на ЧФ