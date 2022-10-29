Москва, , 22:13 — REGNUM Киевский режим в надежде показать, что «может говорить с позиции силы», совершил террористическую атаку на корабли Черноморского флота (ЧФ) и гражданские суда в Севастополе. Об этом 29 октября сообщил ТАСС глава представительства Луганской Народной Республики (ЛНР) в Москве Родион Мирошник.

ВСУ Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«[Представители киевского режима рассчитывали] исключительно на то, что они могут говорить с позиции силы и что зерновая сделка — это не добрые намерения России в обмен на некие обязательства для России, а результат давления США», — отметил Мирошник.

Как передавало ИА REGNUM, 29 октября первый заместитель представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский сообщил, что заседание Совета Безопасности ООН на 31 октября в связи с атакой ВСУ на корабли ЧФ РФ запросила Москва.

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