Лондон, , 22:05 — REGNUM Российские хакеры «взломали» личный телефон бывшего премьер-министра Великобритании Лиз Трасс, пишет 29 октября Daily Mail.

Лиз Трасс Иван Шилов © ИА REGNUM

Отмечается, что хакерам удалось раздобыть секретные детали о переговорах с ключевыми союзниками Британии, а также переписку Трасс с ближайшим другом Квази Квартенгом.

Также сообщается, что хакеры «взломали» телефон Трасс еще летом, когда она занимала пост главы МИД Британи, но действующий тогда премьер-министр Борис Джонсон скрыл информацию о случившемся.

По данным агентства, телефон Трасс был настолько скомпрометирован, что теперь его поместили в запертый сейф в охраняемом правительством месте.