Париж, 29 октября 2022, 21:50 — REGNUM Экс-глава Парламентской ассамблеи НАТО француз Пьер Лелуш призвал не допустить прямого военного столкновения между Североатлантическим альянсом и Россией и не позволять киевскому режиму определять, когда закончить конфликт с Москвой и тем самым решать за весь мир.
По его словам, лидеры стран Запада сходятся во мнении о недопустимости прямого столкновения альянса с Москвой, но в результате поставок оружия Киеву страны НАТО уже стали стороной конфликта.
Лелуш добавил, что продолжение вооруженного противостояния грозит применением Россией ядерного оружия, на что ответят США.