Париж, 29 октября, 2022, 21:50 — ИА Регнум. Экс-глава Парламентской ассамблеи НАТО француз Пьер Лелуш призвал не допустить прямого военного столкновения между Североатлантическим альянсом и Россией и не позволять киевскому режиму определять, когда закончить конфликт с Москвой и тем самым решать за весь мир.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Зеленский

По его словам, лидеры стран Запада сходятся во мнении о недопустимости прямого столкновения альянса с Москвой, но в результате поставок оружия Киеву страны НАТО уже стали стороной конфликта.

«Нельзя только одному [Киеву] доверять задачу определить, когда все это должно закончиться: этот конфликт стал глобальным из-за своих последствий для экономики, энергетики, продовольствия и геополитики по всей планете», — сказал он в интервью Le Figaro.

Лелуш добавил, что продолжение вооруженного противостояния грозит применением Россией ядерного оружия, на что ответят США.