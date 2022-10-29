Донецк, , 21:48 — REGNUM Боевики ВСУ вновь обстреляли город Горловка в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 29 октября сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

ВСУ Иван Шилов © ИА REGNUM

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 20:30 — населенный пункт Дружба — населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено восемь снарядов калибра 152 мм», — говорится в сообщении.

О жертвах и пострадавших не сообщается.

Как передавало ИА REGNUM, 29 октября представительство ДНР в СЦКК сообщило, что киевские боевики обстреляли Горловку из артиллерии.