Херсон, 29 октября, 2022, 21:31 — ИА Регнум. Боевики ВСУ, которые предприняли попытку наступления в районе села Брускинское Херсонской области (на николаево-криворожском направлении), отброшены на исходные позиции. Об этом 29 октября сообщил заместитель главы администрации региона Кирилл Стремоусов в своем Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

«В результате огневого поражения и успешных действий Вооруженных сил России нацисты были отброшены на исходные позиции», — отметил он.

По его данным, потери ВСУ составили более 18 боевиков и четыре бронированные машины.

Как передавало ИА REGNUM, 29 октября в Минобороны России сообщили, что ВСУ предприняли пять атак ротными тактическими группами в направлениях населенных пунктов Суханово, Мыловое, Ищенка, Пятихатки, Брускинское и Садок Херсонской области.