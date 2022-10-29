Луганск, 29 октября, 2022, 21:21 — ИА Регнум. У Польши уже есть планы и определенные закрытые договоренности о судьбе западной части б. УССР, заявил 29 октября глава представительства ЛНР в Москве Родион Мирошник.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Польша

«Я больше чем уверен, что договоренности за закрытыми дверьми уже есть: каким образом Польша будет интегрировать западную [территорию б. УССР], какие шаги, какая дорожная карта, какая последовательность, где им будут открыты шлюзы, лазейки и проходы», — сказал он в эфире телеканала «Соловьев Live».

Он добавил, что с каждым днем ожидание того, что Киев «останется единым самостоятельным государством, становится все эфемерней и эфемерней».