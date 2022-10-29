Москва, , 21:16 — REGNUM Разговор между президентом России Владимиром Путиным и главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом пока не планируется. Об этом 29 октября заявил РИА Новости пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

Дмитрий Песков Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Пока нет», — отметил он.

Как передавало ИА REGNUM, 29 октября первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский сообщил, что Россия уведомит уведомит генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша о приостановке участия в «зерновой сделке».

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