Чебаркуль, Челябинская область, , 21:04 — REGNUM В Чебаркуле Челябинской области четверо мобилизованных официально заключили брак со своими половинками. Об этом говорится на странице администрации города в соцсети «ВКонтакте».

Частичная мобилизация Иван Шилов, ИА REGNUM

Женихи были в военной форме, их невесты — без традиционных праздничных нарядов. Все они поклялись друг другу в верности и любви.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее подобные свадьбы были проведены в Екатеринбурге и некоторых других территориях, в которых дислоцируются мобилизованные.