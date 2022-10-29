Чебаркуль, Челябинская область, 29 октября, 2022, 21:04 — ИА Регнум. В Чебаркуле Челябинской области четверо мобилизованных официально заключили брак со своими половинками. Об этом говорится на странице администрации города в соцсети «ВКонтакте».

Иван Шилов, ИА REGNUM Частичная мобилизация

Женихи были в военной форме, их невесты — без традиционных праздничных нарядов. Все они поклялись друг другу в верности и любви.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее подобные свадьбы были проведены в Екатеринбурге и некоторых других территориях, в которых дислоцируются мобилизованные.