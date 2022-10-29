Донецк, 29 октября 2022, 21:01 — REGNUM Населенный пункт Еленовка в Донецкой Народной Республике (ДНР) вновь обстреляли боевики ВСУ. Об этом 29 октября сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).
«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 19:00 — населенный пункт Новомихайловка — населенный пункт Еленовка: выпущено два снаряда калибра 155 мм», — говорится в сообщении.
О жертвах и пострадавших не сообщается.
Как передавало ИА REGNUM, 29 октября представительство ДНР в СЦКК сообщило, что киевские боевики вновь обстреляли Горловку из артиллерии.