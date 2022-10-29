Оттава, , 20:46 — REGNUM Канада должна выходить на контакт и налаживать взаимодействие с Россией и Китаем, заявила 29 октября глава МИД Канада Мелани Жоли в интервью СВС.

Канада ankakay

«Идет борьба за влияние, поскольку Россия и Китай обращаются в сторону Африки, Азии и Латинской Америки. Нам нужно показывать себя, выходить на контакт и взаимодействовать», — заявила министр.

По ее мнению, правительству Канады в текущем «историческом моменте» необходимо исходить из прагматичного подхода, так как «тектонические плиты мира находятся в движении, создавая нестабильность».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти Канады приняли решение о расширении санкций в отношении России.

Читайте также: Канада ввела санкции против 35 граждан РФ, включая руководителей «Газпрома»