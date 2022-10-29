Донецк, , 20:42 — REGNUM Сегодня в Донецке состоялось Учредительное собрание Регионального отделения Российского военно-исторического общества (РВИО) в Донецкой Народной Республике.

Память ИА REGNUM

«День удивительно знаковый оказался, сегодня — годовщина освобождения [бывш. УССР] от немецко-фашистских захватчиков. Мы собираемся ровно для того, чтобы это не забывать», — подчеркнул заместитель председателя РВИО Николай Овсиенко.

Председателем Регионального РВИО в ДНР был избран первый заместитель руководителя Администрации главы ДНР Геннадий Лебедь, председателем Попечительского совета — временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республике Денис Пушилин.

«Донбасс — это Россия, и мы открываем в Донецке Региональное отделение РВИО. Одной из важнейших задач я вижу преодоление пробелов в исторической науке. Нам очень важно, чтобы молодежь помнила, как связаны Мариуполь, Луганск и великий русский полководец Михаил Кутузов, знала подробности боев за Приазовье в Крымской войне, о расстреле Мариуполя англичанами в ходе Азовской кампании», — отметил Денис Пушилин.

Также среди задач отделения он назвал сохранение объектов военно-исторического культурного наследия, и восстановление мемориалов — к примеру, жертвам фашизма на шахте 4/4-бис в Донецке.

Ранее Российским военно-историческим обществом совместно с ВСК Минобороны России был восстановлен знаковый для ДНР мемориальный комплекс «Саур-Могила».

Напомним, ранее в Донецкой Народной Республике работало представительство Российского военно-исторического общества. После вхождения Республики в состав Российской Федерации было принято решение о создании Регионального отделения РВИО в ДНР.