Донецк, , 20:35 — REGNUM Город Горловка в Донецкой Народной Республике (ДНР) вновь обстреляли боевики ВСУ. Об этом 29 октября сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

ВСУ (сс) Ministry of Defense of Ukraine

«Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ по направлениям: 20:23 — населенный пункт Дылеевка — населенный пункт Горловка (Никитовский, Калининский районы): выпущено шесть снарядов калибра 155 мм», — говорится в сообщении.

О жертвах и пострадавших не сообщается.

Как передавало ИА REGNUM, 29 октября представительство ДНР в СЦКК сообщило, что киевские боевики обстреляли Донецк из артиллерии.