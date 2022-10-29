Москва, 29 октября, 2022, 20:27 — ИА Регнум. В мировой стабильности и продовольственной безопасности киевский режим не заинтересован. Об этом 29 октября сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале.

Дарья Антонова ИА REGNUM Мария Захарова

«Киевскому режиму не нужна мировая стабильность и продовольственная безопасность, иначе все забудут о Зеленском (глава киевского режима Владимир Зеленский — прим. ИА REGNUM) и Кулебе (глава МИД киевского режима Дмитрий Кулеба — прим. ИА REGNUM)», — отметила она.

По ее мнению, представители киевского режима делают «все, чтобы страшными методами напоминать о себе».

«Теракты, ядерный шантаж, убийства — лишь бы им (киевскому режиму — прим. ИА REGNUM) шли деньги и оружие», — сообщила Захарова.

Как передавало ИА REGNUM, 29 октября в заявлении МИД РФ отмечалось, что Москва приостанавливает реализацию зерновой сделки на неопределенный срок.