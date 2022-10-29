Киев, , 20:23 — REGNUM «28 октября 1944 года, Красная армия освободила от фашистских захватчиков территорию УССР. В ходе кровопролитных боёв за свободу от нацистского гнёта пали около 3 млн советских бойцов. За 40 месяцев военных действий проведено 15 наступательных операций. Оказались разрушены около 700 городов и 28 тысяч сёл. Общие потери жителей республики оцениваются в 8–10 млн человек, ещё 2,5 млн жителей нацисты угнали в рабство», — с таких цифр и данных начинает свой важный текст Евгений Цоц. Он, этот текст, не о прошлом — нет, он сугубо о настоящем. Ведь снова мы говорим об освобождении.

Киев Иван Шилов © ИА REGNUM

История повторяется, да. Территория б. УССР стала полигоном для реваншистских настроений нацизма. И тут никогда нельзя забывать, что многие западные страны не особо противоборствовали Третьему Рейху, так как отчасти разделяли его идеологию, а после даже мешали денацификация Германии.

И сейчас Запад использует свои бесчеловечные практики. Вновь против русских. Вновь с оголтелой ненавистью. Однако мы победили нацизм тогда — победим его и сейчас. С памятью об освобождении территории б. УССР, произошедшем 78 лет назад.