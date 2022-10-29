Берлин, 29 октября 2022, 20:20 — REGNUM Колумнист немецкого издания Spiegel Томас Фишер обратил внимание на некоторые детали ситуации, когда президенту Германии Франку-Вальтеру Штайнмайеру пришлось прятаться в бомбоубежище под Черниговом во время воздушной тревоги.
Фишер обратил внимание на спокойствие Штайнмайера при указанном инциденте, а также указал на совпадение, по которому президент ФРГ перед объявлением тревоги оказался рядом с убежищем.
Также он задался вопросом, поставил ли Берлин Москву в известность о приезде немецкого лидера на территорию б. УССР.
Второй вопрос касается того, был ли город действительно атакован ВС России. Почему «ни немецкие, ни киевские СМИ не сообщили о причине, серьезности и последствиях авианалета на Корюковку».
Кроме того, Фишер задался вопросом, обсуждали ли власти Германии с Киевом возможность беседы Штайнмайера с жителями в подвале.