Берлин, 29 октября, 2022, 20:20 — ИА Регнум. Колумнист немецкого издания Spiegel Томас Фишер обратил внимание на некоторые детали ситуации, когда президенту Германии Франку-Вальтеру Штайнмайеру пришлось прятаться в бомбоубежище под Черниговом во время воздушной тревоги.

Франк-Вальтер Штайнмайер

Фишер обратил внимание на спокойствие Штайнмайера при указанном инциденте, а также указал на совпадение, по которому президент ФРГ перед объявлением тревоги оказался рядом с убежищем.

Также он задался вопросом, поставил ли Берлин Москву в известность о приезде немецкого лидера на территорию б. УССР.

«Если нет, почему? Если да, что ответила Россия?» — отметил жерналист.

Второй вопрос касается того, был ли город действительно атакован ВС России. Почему «ни немецкие, ни киевские СМИ не сообщили о причине, серьезности и последствиях авианалета на Корюковку».

Кроме того, Фишер задался вопросом, обсуждали ли власти Германии с Киевом возможность беседы Штайнмайера с жителями в подвале.